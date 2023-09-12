انت الان تتابع خبر من بينها مصر.. العالم الهولندي يحذر 6 دول من نفس المصير بعد زلزال المغرب ستنتهي حتماً وقد تمحى جذرياً من الخريطة !تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من احتمالية حدوث زلازل في ست دول بعد زلزال المغرب الذي تنبأ بوقوعه في وقت سابق. تسبب الزلزال في مقتل آلاف الأشخاص وتدمير العديد من المباني. وقد وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 2862 شخصاً و2562 مصاباً، بينهم 1404 حالات خطرة.

نشر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس تغريدة على تويتر قائلاً: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبان مع عطارد والزهرة، مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس، وفي 6 سبتمبر حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة". وتوقع هوجربيتس حدوث هزات أرضية قوية في 5 و7 سبتمبر 2023، بعد أن حذر منذ أسبوعين من وقوع زلزال قد يتجاوز قوته 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب اصطفاف الأرض مع كوكبي المريخ ونبتون، مما يتسبب في تحرك الأرض ببطء بينهما. وأكد هوجربيتس أن الاصطفاف القمري مع كوكبي المريخ ونبتون يمكن أن يؤدي إلى حدوث زلزال قوي، ولكن من الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للخطر.

وحذر هوجربيتس من احتمالية حدوث هزات ارتدادية في منطقة الزلزال، وخاصة في منطقة غرب البرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وعليهم أن يكونوا في حالة تأهب.

تنبأ العالم الهولندي بحدوث زلزال في مصر والدول العربية. وأكد أن هناك نشاط زلزالي في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي من الخريطة، مما يعني أنه من الممكن حدوث زلزال في لبنان والعراق وإيران. وأضاف فرانك هوجربيتس أنه يتوقع حدوث زلزال في مصر أيضًا، نظرًا لأن المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي. ولكنه لم يتمكن من تحديد موعد الزلزال، سواء كان في الأسبوع المقبل أم في السنوات العشر المقبلة.

ويجدر بالذكر أن العالم الهولندي هوجربيتس حذر من احتمالية حدوث زلزال مدمر في المنطقة. وقد تحققت توقعاته عندما ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا في 6 فبراير 2023. وأسفر الزلزال عن وفاة 50 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف.