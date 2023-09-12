انت الأن تتابع خبر دانيال يصل مصر .. آخر مستجدات الإعصار الكارثي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأرصاد الجوية المصرية عن وصول العاصفة دانيال إلى مصر في منشور عاجل لها عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك ، وأن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة .



وذكرت الأرصاد أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.



وكشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية المصرية، قائلا "العاصفة دانيال تسببت في أمطار غزيرة ونشاط رياح على اليونان وليبيا ".



وأضاف محمود شاهين :" نوهنا بأن العاصفة دانيال تفقد قوتها بدخوله على الأراضي الليبية وهذا ما حدث في ليبيا وبدأت العاصفة في دخول الأراضي المصرية منذ ساعات ".



وتابع محمود شاهين :" هناك رياح جنوبية غربية في مقدمة المنخفض الجوي وهناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السلوم ومطروح والإسكندرية".



وأكمل محمود شاهين :" منذ ساعة امتدت الأتربة ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وهناك ارتفاع في درجات الحرارة يصل لـ 37 درجة مئوية على القاهرة مع انخفاض الرؤية الأفقية".



ووجه مجلس مركز ومدينة مرسى مطروح، تحذيرا إلى المصطافين والأهالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من نزول مياه البحر في الأماكن المفتوحة بسبب عاصفة دانيال.