انت الأن تتابع خبر الصليب الأحمر : نحتاج 100 مليون دولار لمساعدة المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناشد الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاج إليها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.



وقالت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي كارولين هولت لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، "نسعى إلى الحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، التي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية".