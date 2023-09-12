انت الان تتابع خبر أغرق مدن بأكملها.. الأرصاد تصعق جميع المصريين ببيان مزلزل وتكشف مفاجأة عن تأثير إعصار "دانيال" على ام الدنيا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل مفاجئة بشأن تأثير إعصار "دانيال" على مصر بعد أن غمرت مدنًا بأكملها في ليبيا. وفقًا للدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية، فإن إعصار "دانيال" هو في الواقع منخفض جوي. وأوضح أن الإعصار كان قويًا في اليونان وليبيا، ولكنه فقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا. ومع ذلك، تسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة في الأراضي الليبية في الصباح الباكر.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten"، أوضح الدكتور محمود شاهين أن الإعصار بدأ بالدخول إلى الحدود المصرية ظهر اليوم. وتسبب في رياح جنوبية غربية تثير الرمال والأتربة في السلوم، وتأثرت الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. ونتيجة لذلك، ارتفعت درجات الحرارة وزادت ارتفاعها.

وأشار الدكتور محمود شاهين إلى أن هذه الرياح توجهت نحو مطروح، مما تسبب في سقوط أمطار متوسطة الشدة. ومن المتوقع أن يستمر تأثير هذا المنخفض من غرب مصر إلى شرقها خلال الساعات القادمة وعلى مدار يوم الثلاثاء. وسيصاحب ذلك رياح شمالية غربية تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية بمقدار 3 إلى 4 درجات مئوية عن درجة الحرارة الحالية.

تتواصل الرياح النشطة في عدة مناطق في مصر، حيث من المتوقع أن تظل هذه الرياح قوية في مدن القناة ووسط سيناء وشمال محافظات البحر الأحمر. ومن المتوقع أيضًا استمرار فرص سقوط الأمطار في محافظات الوجه البحري، بينما ستكون فرص سقوط الأمطار في جنوب محافظات البحر الأحمر ضعيفة ومتفرقة وغير مؤثرة.