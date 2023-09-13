انت الان تتابع خبر أماكن معرضة للزلازل في مصر والبحوث الفلكية توجه نداء عاجل لسكان القاهرة و6 محافظات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الأماكن المعرضة للزلازل في مصر. وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أشار الدكتور جاد القاضي إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط تشهد زلازل يومية بسبب وجود مناطق نشطة بالزلازل فيها.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هناك مناطق في مصر تعرضت للزلازل، مثل المنطقة التي شهدت الهزة الأرضية الأخيرة ومنطقة جنوب غرب القاهرة التي حدث بها زلزال في عام 1992 ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة وجزيرة شدون والمنطقة الشمالية والمجاورة لجزيرة كريت. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مناطق زلازل مستحدثة نتيجة ضغط المياه المحيطة بخران أسوان والسد العالي، وتتميز تلك المناطق بضعف قوة الزلازل فيها.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أنه اعتبارًا من تاريخ 13 يوليو 2023، يشعر العالم بالاستقرار ولا توجد تقلبات واضحة في الغلاف الجوي حتى الآن. وأوضح أنه رصد شكلين نموذجيين على شكل حرف "W" وتم تمييزهما على الخريطة، وتشير هذه الأشكال إلى احتمالية حدوث زيادة في الزلازل في عدة مناطق.