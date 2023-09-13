انت الان تتابع خبر رائحة مقرفة تنتشر في مصر.. والأرصاد تكشف علاقتها بـالعاصفة "دانيال" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت رائحة كريهة في مصر وأصبحت لغزاً يحير الناس. اعتقد البعض أنها متعلقة بمشكلة في الصرف الصحي، بينما ارتبطها البعض الآخر بالعاصفة "دانيال".

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه لا يوجد أي ارتباط بين الرائحة الكريهة وعاصفة "دانيال".

أوضحت عضو الأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة "دانيال" يتمثل فقط في حدوث الأتربة وتساقط الأمطار وتغيرات الطقس، وهو ما تأثرت به بعض المناطق نتيجة العاصفة التي ضربت ليبيا.

كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من حالة عدم الاستقرار المتوقعة في مصر بسبب المنخفض الليبي الذي وصل إلى البلاد يوم الاثنين، وتأثرت المناطق الشرقية من ليبيا وامتد تأثيرها إلى مناطق شمال مصر وبعض مناطق الدلتا والقاهرة يوم الثلاثاء.