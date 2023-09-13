انت الأن تتابع خبر أرقام مرعبة .. حصيلة ضخمة لضحايا دانيال في ليبيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر أعداد ضحايا الاعصار والسيول في ليبيا بالتزايد، حتى وصلت إلى أرقام كارثية.

وأعلن المتحدث باسم الداخلية الليبية الحكومة المكلفة من البرلمان، أن عدد القتلى تجاوز 5200 في مدينة درنة حتى اللحظة، جراء الإعصار دانيال.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي، أن أحياء كاملة في مدينة درنة سويت بالأرض بسبب السيول التي اجتاحت المدينة فجر الإثنين.

ووثق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا وجود 10 آلاف مفقود، حتى الثلاثاء، وحذر أن ترتفع حصيلة القتلى نتيجة الفيضانات.

وأكد مسؤول في الصليب الأحمر الليبي تامر رمضان أن احتياجات ليبيا الإنسانية تتجاوز بأشواط إمكانيات الصليب الأحمر الليبي وإمكانيات الحكومة.

يذكر ان العاصفة "دانيال" التي ضربت أجزاء من اليونان وتركيا وبلغاريا، قد ضربت أيضا شرق ليبيا بعد ظهر الأحد، وتم الإعلان عن حظر للتجول وإغلاق المدارس.

ووصف خبراء العاصفة دانيال بأنها شديدة للغاية من حيث كميّة المياه التي تساقطت خلال 24 ساعة.