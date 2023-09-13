انت الأن تتابع خبر ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 2901 شخصا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخليّة المغربيّة، أنّه وإلى حدود الساعة الواحدة من ظهرًا (الثالثة بتوقيت الأردن) من الثلاثاء، أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2901 شخصًا، تم دفن 2884 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخص.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.دد الوفيات بإقليم الحوز بلغ 1643، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي المحافظات والأقاليم المعنية.

يذكر أن زلزال مدمر قد ضرب المغرب مساء الجمعة، أسفر عن الآف الضحايا بين قتلى وإصابات، وتوالت ردود الفعل العربية والدولية بعد ساعات من وقوع الزلزال، حيث أعلنت العديد من الدول تضامنها مع الرباط وتقديم التعازي للشعب المغربي.