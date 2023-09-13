انت الأن تتابع خبر الملك المغربي يتفقد أضرار الزلزال بمراكش ويتبرع بالدم .. فيديو وصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل الملك المغربي إلى مراكش لتفقد الاضرار التي خلفها الزلزال بمراكش و يلتقي عددا من المواطنين الناجين من المأساة، وأوردت المصادر إنّ الملك محمد السادس سيتوجه بعد ذلك إلى قرى الحوز عبر طائرة عسكرية لتفقد القرى المتضررة منها المنطقة التي تعتبر بؤرة الزلزال.

وتم نشر مقطع فيديو يوضح لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مراكش مرفوقًا بولي عهد المملكة المغربيّة الأمير الحسن.

وأفادت وكالة المغرب العربيّ للأنباء (رسميّة) أنّ الملك قامَ بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال في المركز الاستشفائيّ الجامعي "محمد السادس"، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وأفادت أنّ هذه المبادرة الملكية التي تشكل دعمًا معنويًا كبيرًا للمصابين وذويهم، تأتي لتعزز مختلف المبادرات والإجراءات التي تم اتخادها في هذا الصدد، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لإنقاذ ومساعدة ومواكبة الأشخاص المتضررين من زلزال الحوز.

وبهذه المناسبة، تفضل الملك فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامنه الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الداخليّة المغربيّة، أنّه وإلى حدود الساعة الواحدة من ظهرًا (الثالثة بتوقيت الأردن) من الثلاثاء، أنّ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2901 شخصًا، تم دفن 2884 منهم، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصًا.