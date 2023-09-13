انت الأن تتابع خبر السويد تستجوب العراقي حارق المصحف الشريف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، العراقي سلوان موميكا، الذي أقدم على حرق وتدنيس القرآن الكريم عدّة مرات، وذلك بناءً على طلب استرداد قدمته بغداد للسويد على خلفية حرقه المصحف، وفق ما أفاد به هو ومحاميه لوكالة الصّحافة الفرنسية.

وقال موميكا: "يطلب العراق تسليمي لتتمَّ مُحاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".

وصرّح محاميه، ديفيد هول: "يريد العراق تسليمه؛ لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو. وبحسب القانون، يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق"، وأضاف بعد استجواب موكله: "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد، بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه" للعراق.

وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف بالقضية الطلب من المحكمة العليا البتّ في طلب التسليم، مشيرًا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع حتى أشهرًا، وأكد موميكا أنه "سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقي"، في إشارة إلى طلب التسليم.