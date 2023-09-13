انت الأن تتابع خبر جمهورية بنين تشيد بدور المغرب في تحقيق السلام والتنمية بإفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشادت جمهورية بنين، الثلاثاء، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة السلام وتنمية إفريقيا، وفي بيان مشترك، صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره البنيني أوشلجون أجادي باكاري، أشاد الطرفان "بالجهود الدؤوبة المبذولة من طرف المغرب، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن طرف جمهورية بنين، تحت قيادة فخامة الرئيس باتريس تالون، لفائدة السلام والتنمية في القارة الإفريقية".

كما أشاد باكاري، في البيان المشترك الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، بالدور الرائد للعاهل المغربي في المجال السياسي والاقتصادي والأمني والديني، كما عبّر الوزيران عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر بشأن القضايا التي تم تدارسها، وجدّدا التأكيد على عزمهما المساهمة في تسوية النزاعات في إفريقيا.

وأيضًا، رحّب الوزيران بالزخم الذي أطلقته مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، بهدف جعل هذه المنطقة فضاء جيو استراتيجيا من أجل التعاون، والتشاور في ما بين الدول الإفريقية، بصورة براغماتية، وعملية.

وأفاد البيان المشترك كذلك، أنّ الجانبين اتفقا على دعم الترشيحات المغربية والبينينية على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، بشكل تشاوري ومتبادل.