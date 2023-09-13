انت الأن تتابع خبر وفاة 145 مصريًا بعاصفة دانيال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المجلس البلدي لمدينة طبرق، (أقصى شرق ليبيا)، مساء الثلاثاء، وفاة 145 مصريًا في مدينة درنة، جراء إعصار دانيال، جاء ذلك في بيان نشره المجلس على صفحته على فيسبوك، وقال: إنّ "جثامين 145 مصريًا وصلت إلى مركز طبرق الطبي من مدينة درنة، لقوا حتفهم غرقًا هناك"

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أكدت في وقت سابق الثلاثاء، سقوط "عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين بليبيا"، معلنة مواصلة الجهود لحصر الأعداد، في ظلّ صعوبة الأوضاع في المناطق المنكوبة".

وفي السياق، أوضح الطبيب بمركز طبرق الطبي، عبد السلام الشاعري، للأناضول أنّ "نقل جثامين المصريين إلى طبرق، جاء تمهيدًا لنقلهم جوًا أو برًا إلى مصر، حسب المتاح بالتنسيق مع السلطات المصرية".

وارتفعت، مساء الثلاثاء، حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية وحدها إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية في الحكومة المكلّفة من البرلمان (حكومة شرق ليبيا).