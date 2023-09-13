انت الان تتابع خبر اذا شاهدت هذا الشيء في السماء اترك المنزل على الفور... حقيقة الوميض الأزرق الذي يسبق الزلازل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد رصد ومضات غامضة من الضوء الأزرق ظهرت في الأفق قبيل وقوع زلزالي تركيا والمغرب، علق أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند على الأمر.

وقد صرح المسند عبر حسابه في منصة "إكس" الأحد بأن "هذه الظاهرة شوهدت بل وصورت في أكثر من حدث زلزالي في العالم، وفي حالات بُلغ عنها شفوياً"، مضيفاً أن "هذه الظاهرة البصرية والحصرية تكون مقترنة مع بعض الزلازل بل القليل منها، وقيل تخرج من مركز الزلزال حيث يوجد الصدع، أي المنطقة التي فيها أكبر قدر من الإجهاد التكتوني وتسمى هذه الظاهرة البصرية بضوء الزلزال EQL EarthQuake Lights".

وأضاف المسند أن "تفسيرها العلمي لا يزال محل اجتهاد من العلماء المختصين، بل وبينهما اختلاف، فمنهم من يقول: إن الزلزال يُنشط الشحنات الكهربائية في الصخور حيث إن طحن الصخور تتكسر منه ملايين من ذرات الأكسجين سالبة الشحنة فتخرج إلى السطح فتتحول إلى غاز مشحون ينبعث منه الضوء".

وفقًا للخبراء، يمكن أن تنتج الزلازل أضواء غامضة تعرف باسم "أضواء الزلازل"، والتي تحدث عندما تنتقل الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة بسرعة عالية خلال الصخور المضغوطة بقوة خلال هذه الظروف القوية. وعندما تصل هذه الشحنات إلى حالة البلازما، يمكن أن تنفجر وتطلق النار في الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتج الانزلاق والتكسير للتربة ملايين الفولتات من الشحنة الكهروستاتيكية. ومع ذلك، فإن ظهور أضواء الزلازل نادر جدًا ولا يمكن التنبؤ بها. ووفقًا للدراسات، يحدث ظهور أضواء الزلازل عندما يكون قوة الزلزال 5 درجات على مقياس ريختر أو أكبر من ذلك.

تم رصد ظهور أضواء الزلازل في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك تركيا وسوريا هذا العام، حيث ظهرت أضواء متعددة في مقاطعتي كهرمان وهاتاي، بالإضافة إلى مضات الضوء الأزرق التي شوهدت في زلزال مراكش.

وفيما يتعلق بالزلزال الذي ضرب مناطق جنوب مراكش المغربية، فقد أسفر عن مقتل 2122 شخصًا على الأقل وإصابة 2421 آخرين وفقًا لوزارة الداخلية.