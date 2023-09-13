اهربوا الى بيت الله مكة.. خبير جيولوجي يصعق جميع السكان ويعلق على إمكانية تعرض السعودية لزلزال ويحدد المناطق الأكثر عرضة لحدوثه في المملكة

انت الان تتابع خبر اهربوا الى بيت الله مكة.. خبير جيولوجي يصعق جميع السكان ويعلق على إمكانية تعرض السعودية لزلزال ويحدد المناطق الأكثر عرضة لحدوثه في المملكةوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفاد الخبير الجيولوجي عبد الله العمري الاثنين بأن السعودية ليست بمنأى عن الزلازل وتحديدا في منطقتي شمال غرب وجنوب غرب المملكة، وذلك بسبب موقعها، موضحا أن شمال غرب المملكة المتمثل في خليج العقبة مرتبط بالبحر الميت وبالزلازل التي حصلت في تركيا وسوريا والحزام التركي.

وأشار إلى أن آخر زلزال حدث في هذه المنطقة كان عام 1995 بقوة 7.2 درجة على مقياس ريخترلافتا إلى أن زلزال تركيا الأخير كان بدرجة أكبر بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر.

وبين العمري أن تأثير الزلزال كان أقل بسبب حدوثه في منطقة مائية داخل الخليج ورغم ذلك تأثرت به تبوك وانهدم جمرك الدرة ومناطق كثيرة هناك تأثرت.

وأضاف أن آخر زلزال وقع في المملكة وتحديدا في المنطقة الجنوبية الغربية كان زلزال اليمن عام 1982والذي راح ضحيته 3 آلاف شخص شمال اليمن.

واختتم بالقول إن وسط المملكة بعيد عن منطقة الزلازل، وكذلك منطقة شرق المملكة ولكن بحكم قربها من مناطق تصادم الصفيحتين العربية والإيرانية يشعر سكان الدمام والخبر بالزلازل نتيجة تصادم الصفيحتين.

تاريخ الزلازل بالمملكة

1- الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة والذي أدى إلى إنهيار الركن اليماني في الكعبة المشرفة وقد وقع هذا الزلزال في عام 1710 م.

2- وقع زلزال في عام 1994 وكانت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، مما يعني أنه كان من النوع المتوسط.

3- وقع زلزال العقبة في عام 1995 وكانت شدته 7.1 درجات وتسبب في الكثير من الأضرار في منطقة تبوك ومركز البدع.

4- وقع زلزال في عام 2005 في منطقة العتيبة شمال مكة المكرمة وكانت قوته 1.7 درجة على مقياس ريختر. وعلى الرغم من ضعف قوته، إلا أنه تسبب في بعض الإنهيارات الصخرية.

5- وقع زلزال في عام 2009 في منطقة حرة الشاقة شمال شرق مدينة ينبع وكانت قوته حوالي 5.4 درجات. وتسبب هذا الزلزال في بعض الأضرار المدمرة للمباني في منطقة العيص التي تبعد حوالي 40 كم عن مركز الزلزال.

6- وقع زلزال جازان في عام 2014 في جنوب غرب المملكة وكانت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر.

7- وقع زلزال تبوك في عام 2015 وكانت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، ولم يتسبب في أي أضرار مدمرة.

8- في عام 2016، حدثت هزة أرضية في منطقة تبوك بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان منطقة حقل والبدع ومركز بئر بن هرماس ومنطقة خليج العقبة.

تعتبر المملكة العربية السعودية من المناطق المعرضة لحدوث الزلازل، ويعود ذلك إلى عدة أسباب:

شق الأنفاق في المناطق الجبلية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تؤدي بدورها إلى حدوث تخلخلات بطبقات القشرة الأرضية، مما يساعد على الشعور بقوة الزلزال عند حدوثه.

قرب منطقة مكة المكرمة من البحر الأحمر الذي يحتوي على ثمانية صدوع تتسبب في حدوث الزلازل بصفة دورية ولكن أحياناً لا يشعر بها المواطنين بسبب ضعف قوة الزلزال.

وجود ثلاثة صدوع قديمة من بينها صدع الدام في المنطقة الواصلة بين جدة ومكة المكرمة، والتي تساعد على إنتشار الموجات الزلزالية والشعور بها.

تتم تحديد قوة الزلازل وقياسها وفقاً لمقياس ريختر لقياس الزلازل ويمكن تقسيم الزلازل من حيث القوة إلى:

الزلازل الضعيفة وتتراوح بين 1-4 درجات على مقياس ريختر وعادة لا يشعر بها معظم السكان ولكن توجد أقلية يمكنها الشعور بها ولا تخلف آثاراً كارثية.

الزلازل المتوسطة وتتراوح درجتها على مقياس ريختر بين 4-6 درجات، قد يتسبب في بعض الآثار المصاحبة للزلازل.

الزلازل المدمرة وهي التي تبلغ قوتها 7 درجات فيما فوق وقد تصل لعشر درجات وتكون من النوع المدمر الذي يلحق الدمار والأذى بكل ما يطاله، إذ يمكنه تدمير مدن بأكملها.

في أخبار متعلقة، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن وقوع زلزال خفيف في سواحل البحر الأحمر بالقرب من جدة، حيث بلغت قوته 3.1 درجة على مقياس ريختر، وعمقه 20.88 كم. يبعد الزلزال 91 كم عن محافظة الليث بجدة.



محافظة الليث هي إحدى محافظات مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. تقع المحافظة في إقليم تهامة، بالقرب من الساحل الغربي للبحر الأحمر. تعتبر شواطئ المحافظة من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأحمر وتعرف بلؤلؤة البحر الأحمر. تبلغ مساحة المحافظة حوالي 25 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 91 ألف نسمة تقريباً.

توجد في المملكة العربية السعودية محطات رصد للزلازل وتتم تحديد قوتها وقياسها وفقاً لمقياس ريختر. يمكن تقسيم الزلازل من حيث القوة إلى ثلاثة أنواع: الزلازل الضعيفة التي تتراوح قوتها بين 1-4 درجات على مقياس ريختر وعادة لا يشعر بها معظم السكان. الزلازل المتوسطة التي تتراوح قوتها بين 4-6 درجات وقد تسبب بعض الآثار المصاحبة للزلازل. والزلازل المدمرة التي تبلغ قوتها 7 درجات فيما فوق وقد تصل لعشر درجات وتكون من النوع المدمر الذي يلحق الدمار والأذى بكل ما يطاله.

في العام 2017، تم الإعلان عن وقوع زلزال خفيف في سواحل البحر الأحمر بالقرب من جدة. وقع الزلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 20.88 كيلومتر من البحر الأحمر، وذلك على بعد 91 كيلومتر من محافظة الليث في جدة.



تقع محافظة الليث في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر المحافظات في المملكة. تتبع المحافظة إقليم تهامة، وتقع بالقرب من الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث تطل على شاطئها الجميل الذي يعتبر بلؤلؤة البحر الأحمر. تبلغ مساحة المحافظة حوالي 25 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 91 ألف نسمة تقريباً.

تعتبر محافظة الليث مكاناً مثالياً للسياحة والاستجمام، حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء النقية ومياهها الزرقاء الصافية. يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة والغوص وركوب الأمواج في هذه المنطقة الساحرة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد العديد من المنتجعات الفاخرة والفنادق الراقية في المحافظة التي توفر إقامة مريحة ومرافق ترفيهية متنوعة للزوار.

تعد المحافظة أيضاً موطناً للعديد من المعالم السياحية والثقافية. يمكن للزوار زيارة المتحف البحري في الليث لاستكشاف تاريخ البحر والصيد في المنطقة. كما يمكنهم زيارة قلعة الليث التاريخية التي تعود للقرون الوسطى وتعد من أهم المعالم الأثرية في المحافظة.

بالإضافة إلى جمالها الطبيعي وتاريخها الثقافي، تعتبر محافظة الليث مكاناً هاماً من الناحية الاقتصادية أيضاً. تعتبر صناعة الصيد والأسماك من أهم القطاعات الاقتصادية في المحافظة، حيث يعمل العديد من السكان في هذا القطاع. كما تشتهر المحافظة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للسكان المحليين.

باختصار، تعتبر محافظة الليث واحدة من الوجهات السياحية المميزة في المملكة العربية السعودية. تجمع بين جمال الطبيعة والثقافة والتاريخ، وتوفر فرصاً اقتصادية مهمة. إذا كنت تخطط لزيارة المملكة، فإن زيارة محافظة الليث هي خيار رائع للاستمتاع بالجمال والتراث العربي.