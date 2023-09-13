انت الأن تتابع خبر تجار الأثاث يناقشون مشكلات القطاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحث تجار ومصنّعو الأثاث، الأربعاء، سبل النهوض بالقطاع ودعمه، وأهمية الاتحاد تحت مظلة نقابة تجار ومصنّعي الأثاث، بهدف إيصال مشاكلهم إلى صناع القرار.



وناقش الاجتماع آليات الحد من البيع بسعر التكلفة وتفعيل قانون المنافسة والتقدم بشكاوى، لما يلحقه هذا النوع من البيع بأضرار لبقية التجار، بالإضافة إلى كيفية تحقيق العدالة ما بين المنتج المحلي والمستورد، من حيث الرسوم، بما يشجع الصناعة المحلية والمستهلك ويحمي التجار.



وقال النقيب أحمد الجنيدي، إن القطاع مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ما يستدعي دعمه لرفع مستوى الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج وتخفيض نسب البطالة.



وناقش المجتمعون، آليات تشديد الرقابة وتقييد الاستيراد الفردي وتفعيل دور النقابة الإعلامي والترويجي، وإقامة المعارض في الداخل والخارج وسلبيات الضريبة المضافة وأسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج وقلة العمالة المتخصصة.



وأكدوا ضرورة تشجيع المصنّعين المحليين على التصدير، لما له من أهمية في تنشيط الاقتصاد وتسويق المنتجات المحلية عبر الملحقيات التجارية في السفارات الأردنية، وإقامة معارض دولية في الأردن، لاستقطاب تجار من مختلف أنحاء العالم.