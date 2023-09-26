انت الأن تتابع خبر نسبة تاريخيّة .. 78٪ من الفرنسيين لن يتبرعوا لضحايا زلزال المغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغمَ تأكيد القيادة الفرنسيّة منذُ وقوع زلزال الحوز بالمغرب أنّها على "استعداد لمساعدة الشعب المغربي لتجاوز تداعيات الزلزال"، فإن كل هذه الدعوات والحملات يبدو أنّها لا تستأثر باهتمام المواطن الفرنسي الذي "لم يعد يسمح له وضعهم الاقتصادي" على ما يبدو بالتبرع، إذ عبّر خُمس الفرنسيين فقط عن استعدادهم للتبرع لفائدة المغاربة المتضررين من زلزال الحوز، وهي أدنى نسبة للتبرع في فرنسا لفائدة ضحايا الزلازل في العالم.

في هذا الصدد، كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي، أجراه معهد دراسات الرأي والتسويق "إيفوب" لصالح صحيفة "ليكسبريس الفرنسية" وترجمته "هيسبريس" المغربيّة، أنّ 78 في المائة من الفرنسيين لا يخططون للتبرع لفائدة ضحايا زلزال الحوز؛ فيما صرح 22 في المائة منهم فقط بأنهم "تبرعوا أو يخططون للتبرع" لفائدة المغاربة المتضررين من الزلزال.

وأشارت البيانات إلى أنّ نسبة الفرنسيين الذين تبرعوا أو عبروا عن استعدادهم للتبرع هي أدنى نسبة مسجلة مقارنة بعدد الفرنسيين الذين تبرعوا لفائدة ضحايا زلازل ضربت بقعًا جغرافية أخرى في العالم، إذ تبرع حوالي نصف الفرنسيين لفائدة ضحايا زلزال هايتي في العام 2010، فيما تبرع حوالي 32 في المائة منهم لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال في العام 2015.

ومن بين المواطنين الفرنسيين الذين "قدموا أو يخططون لتقديم تبرعات للمغاربة المتضررين"، احتل مؤيدو الأحزاب اليسارية الفرنسية النسبة الأعلى فيما بينهم بنسبة 35 في المائة، متبوعين بمؤيدي الأحزاب اليمينية بنسبة 28 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة المؤيدين منهم لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون 17 في المائة من مجموع المتبرعين أو الذين يخططون لذلك.



