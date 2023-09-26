انت الأن تتابع خبر المغرب يدين الاعتداء الارهابي على القوات البحرينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دانت المملكة المغربية بشدة العمل الارهابي الاثم الذي استهدف مواقع قوات الواجب البحرينية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم واعادة الامل، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من افراد قوات الدفاع البحرينية.



وأكدت المملكة المغربية تضامنها الكامل والموصول مع مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة هذا العمل الارهابي الجبان.

واعربت في بلاغ رسمي عن تعازيها لمملكة البحرين الشقيقة ولاسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.