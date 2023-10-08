انت الأن تتابع خبر الاحتلال يغلق جسر الملك حسين لليوم الثاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قرارها بفتح معبر "الكرامة" شرق مدينة أريحا / جسر الملك حسين .



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، فقد قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، إن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرارها بفتح المعبر، الذي كان مقررا اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.



وتواصل سلطات الاحتلال منذ صباح يوم أمس السبت اغلاق معبر الكرامة بكلا الاتجاهين، واقتصاره فقط لحركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن فقط.