انت الأن تتابع خبر نزوح أكثر من عشرين ألف فلسطيني لمدارس الأونروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نزح أكثر من عشرين ألف فلسطيني في غزة ، من بيوتهم ولجؤوا إلى مدارس الأونروا ، بسبب تعرض منازلهم إلى القصف الاسرائيلي دون سبق إنذار.

وقال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن 20300 فلسطيني نزحوا إلى مدارس "الأونروا" في قطاع غزة منذ الأمس السبت.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد أضاف أبو حسنة ، اليوم الأحد، أن 44 مدرسة تابعة للأونروا، منها 28 مدرسة مجهزة للإيواء استقبلت النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة باستثناء خان يونس.



وأشار إلى أن أعداد النازحين تركزت في شمال قطاع غزة والحدود الشرقية وجنوب القطاع، متوقعا زيادة أعدادهم خلال الساعات المقبلة.