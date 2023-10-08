انت الأن تتابع خبر معين معمر .. من هو الشهيد البطل الذي حصد أرواح 25 إسرائيليًا في 10 دقائق؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من هو معين معمر؟ شاب فلسطيني اسمه بالكامل معين محمد أبو معمر، أحد شهداء عملية عبور يوم 7 أكتوبر 2023، قتل عدد 25 إسرائيليًا في 10 دقائق فقط وذلك في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى التي ما تزال دائرة في غزة وأجزاء من الدولة الإسرائيلية وحققت نجاحات لها منذ اللحظة الأولى.

عملية طوفان الأقصىانطلقت صافرات الإنذار وتراشق الرصاصات والصواريخ بين مناطق متفرقة داخل حدود الأراضي المحتلة، وذلك بعدما شن الجناح العسكري لحركة حماس هجومًا صاروخيًا بكثافة على بقاع يسكنها إسرائيليين في غزة قبل الساعة 6.30 صباحًا، والذي استمر نحو نصف ساعة، وسرعان ما سُمعت دوي انفجارات بشكل عشوائي، وقاد ذلك إلى تكهنات حول إطلاق الصواريخ من هناك باتجاه قطاع غزة. ثم خرج قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، محمد الضيف، في بث عبر وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، ليعلن عن الهجوم على إسرائيل، وقال إنه تم إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ مع بدء عملية “طوفان الأقصى “.

ماذا فعلت إسرائيل؟

انطلقت إسرائيل برًا وجوًا تغلق المعابر والطرقات أمام الفلسطينيين، وتطلق أسلحتها وصواريخها على المستشفيات والمباني السكنية انتقامًا مما فعلته حماس، إذ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي هجومها بـ«حرب» يرغب في رفع إعلان الجميع انتصاره وقواتها بها، وحتى وقتنا الحالي ما زالت إسرائيل وقواتها تصارع لإثبات جدارتها العسكرية، كما تفتش إسرائيل عن قادة من حماس لاغتيالهم، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة طوارئ حربية محاولًا استيعاب المفاجأة والرد عليها.