انت الأن تتابع خبر القدس عاصمة فلسطين.. حملة قوية من العرب لتصحيح خطأ جوجل بشأن اسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاصمة فلسطين القدس الشريف التي شهدت انتفاضة طوفان الأقصى التي أشعلتها كتائب القسام التابعة لحركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، إلا أن إسرائيل استطاعت تزييف الحقائق وشراء محركات البحث بالأموال التي اكتسبتها من دماء وأرواح الفلسطينيين، ويتصدر ذلك محرك البحث جوجل، والذي أخطأ في بعض المعلومات التي من شأنها أن تدعم المحتل وتُرسي قواعده.

[القدس]

القدس

جوجل يخطئ في كتابة القدس عاصمة فلسطين

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لتعديل الخطأ الكبير الذي يظهر باستمرار بالبحث عن القدس على محرك البحث «google»، تظهر النتائج أن المدينة هي عاصمة إسرائيل، المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، والتابعة تاريخيا للأراضي الفلسطينية، وحاولوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي توجيه محرك البحث الأكبر في العالم بكتابة أن القـدس هي عاصمة فلسطين.

عملية طوفان الأقصى

جاءت هذه الحملة بالتزامن مع عملية طوفان الأقصى التي بدأت فجر أمس، حيث سمع دوي انفجارات داخل المستوطنات الإسرائيلية، وأصوات إطلاق النار مع قوات الأمن الإسرائيلية، وبحسب ما ورد في بيان محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الضربة الأولى التي شملت ما يقرب من 5000 صاروخ وقذيفة استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته، وتسبب ذلك في سقوط 250 قتيلًا بين صفوف الإسرائيليين، مع إصابة 1500 بينهم 290 حالتهم شديد الْخَطَر.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس شنت عملية مزدوجة شملت ما يلي:

خطوات تعديل عاصمة فلسطين على جوجل