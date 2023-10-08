انت الأن تتابع خبر حزب الله يحسم موقفه من اشتباكات فلسطين وإسرائيل.. هل تدخل في طوفان الأقصى؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم حزب الله اللبناني موقفه من عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس أمس ردا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي والتعدي الدائم على الأراضي والمقدسات الفلسطينية، وأطلق عدة قذائف من الجانب اللبناني، ما تسبب في مخاوف من تصاعد المواجهات مع إسرائيل بشكل أكبر، عن طريق خلق عدة جبهات قتالية أخرى غير قطاع غزة.

[حزب الله وعملية طوفان الاقصى]

حزب الله وعملية طوفان الاقصى

حزب الله يقذف إسرائيل مع عملية طوفان الأقصى

وتأتي عملية القصف الذي استهدفت موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في مزارع شبعا المحتلة بالجنوب اللبناني، بالإضافة إلى إعلان حزب الله مسؤوليته عن قصف 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة وهي مجموعة “عماد مغنية” هي موقع الرادار، وزبدين، وويسات العلم، من أجل التضامن مع عملية طوفان الأقصى والشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، ولتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.

إسرائيل ترد على قصف حزب الله

رد الجيش الإسرائيلي على قصف حزب نصر الله بقصف محيط بلدة كفرشوبا؛ حيث قامت قوات مدفعية الاحتلال بقصف منطقة لبنانية أُطلقت منها النار باتجاه إسرائي، وكان حزب الله هنأ أمس قيادة حماس على هذا الهجوم المباغت والتوغل في عدة مستوطنات إسرائيلية، مؤكدًا تواصله مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

لبنان يبدي قلقه من قصف إسرائيل

أعرب عدد من السياسيين البنانيين والمواطنين عن تخوفهم من اشتعال الجبهة الجنوبية اللبنانية، فيما تغرق البلاد بإحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية على مر التاريخ، ويأتي هذا القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد يوم من هجوم كبير شنه مقاتلو حركات فلسطينية لاسيما حماس من قطاع غزة في منطقة غلاف غزة، أسفر حتى الآن عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة نحو 1864.

ضحايا فلسطين في عملية طوفان الأقصى

يشار إلى أنه سقط من الجانب ما لا يقل عن 250، وأصيب أكثر من 1700 آخرون، بسبب عمليات عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغارات جوية مكثفة على القطاع المكتظ بالسكان منذ ذلك الحين، كما قطعت إسرائيل الكهرباء عن غزة، ومنعت دخول كافة السلع فضلا عن الوقود.