انت الأن تتابع خبر أُسر بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت عملية طوفان الأقصى في أسر جنرال الاحتلال الإسرائيلي نمرود ألوني، ما أثر موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب ظهوره بالملابس الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر شابان من المقاومة من حركة حماس الفلسطينية وهما يمسكان به.

[الجنرال نمرود ألوني بملابسه الداخلية أثناء عملية أسره على يد حركة حماس]

نمرود ألوني

من هوج الجنرال نمرود ألوني؟

الجنرال نمرود ألوني هو رئيس وحدة تحقيق في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين على الحدود المصرية، على يد المجند المصري الشهيد محمد صلاح، وهو أشهر قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد شارك في أحداث جنوب لبنان خلال عامي 1998 و1999 بعدما انضم للخدمة العسكرية عام 1991، وخدم بسلاح المظلات، قبل أن يتم تعيينه قائدًا للكتيبة 35، التابعة لفرقة النار.

ما هي انجازات نمرود ألوني العسكرية؟

شغل منصب قائد سيرت المظليين، الوحدة الخاصة، بين السنوات 2001-2002، وشارك في أحداث انتفاضة الأقصى بالضفة الغربية، وفي عام 2005، ترقى لرتبة مقدم، وعين قائدًا لكتيبة الجوالة بسلاح المظلات، وشارك خلالها في حرب لبنان الثانية.



شغل منصب قائدًا للوحدة الخاصة ماجلان عام 2008، وتم ترقيته لرتبة عقيد، وتعيينه قائد لواء السامرة:، وخدم بهذا المنصب حتى عام 2012، لكن بعد عملية أدت لمقتل 5 مستوطنين قرب نابلس، نقل نمرودي للتعليم، وعاد في 2013 للجيش، حيث تم تعيينه قائدًا لفرقة النار، وفي أغسطس 2020، تم تعيينه قائد لفرقة غزة بالمنطقة الجنوبية المسؤولة عن القطاع في الجيش الإسرائيلي.

حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى

قالت منظمة «نجمة داوود الحمراء» الإسرائيلية: إن عملية طوفان الأقصى أدت إلى مقتل 100 إسرائيلى، من بينهم رئيس المجلس الإقليمى لجنوب إسرائيل، «شاعر هنجيف»، برصاص «المقاومين الفلسطينيين»، بالإضافة إلى إصابة 900 شخصًا من بينهم 60 فى حالة خطرة و أسر 51 جنديًا إسرائيليًا.