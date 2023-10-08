انت الأن تتابع خبر الجامعة العربية تطالب بإدراج إسرائيل على لائحة العار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1612)، طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإدراج إسرائيل على لائحة العار بسبب انتهاكاتها حقوق الطفل في النزاعات المسلحة.

وأكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته العادية الـ54 بجنيف، ضرورة الإبقاء على البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على إسرائيل لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وشددت بحسب بيان صحفي للجامعة العربية، الأحد، على أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، لا سيما من خلال إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية وتمكينهم من الدخول للأرض الفلسطينية المحتلة، والضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها العنصرية والتمييزية بحق الفلسطينيين من مصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية.

واختتمت أبو غزالة كلمتها بالدعوة إلى التحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون الإسرائيلية، باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني.