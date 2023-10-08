انت الأن تتابع خبر بلاغ عسكري رقم 6 من كتائب القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الأحد البلاغ العسكري رقم (6).

واكدت في البلاغ إن المسيرات من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال، شارك ب35 مسيرة انتحارية.

بدوره، أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، استمرار عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وقال أبو عبيدة في كلمة له، الأحد: " أسندنا مجاهدينا في سديروت من خلال قصفها بـ100 صاروخ".



وأضاف أن كتائب القسام تمكنت خلال الساعات الماضية من استبدال بعض القوات بمواقع القتال بقوات أخرى.



وأشار إلى أن قيادة القسام قامت بتنفيذ عمليات تسلل جديدة خلال الساعات الماضية.



ودعا أبو عبيدة الشعب الفلسطيني والأمة للانخراط في معركة طوفان الأقصى.



هذا وتستمر لليوم الثاني على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أمس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.