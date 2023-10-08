انت الأن تتابع خبر فيديو .. إصابة قائد شرطة سديروت .. والقتلى إلى 700 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر عبريّة ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، الأحد، إلى 700 قتيل، وقالت المصادر إنّ عدد قتلى العملية الذين تمكنت إسرائيل من إحصائهم بلغ حتى الآن 700 قتيلٍ إسرائيليّ و2156 مصابٍ، بالإضافة إلى نحو 100 أسير لدى حماس.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين العميد غال هيرش مسؤولًا عن ملف المختطفين والمفقودين، وقال إن إسرائيل في "حالة حرب وستنتصر فيها".

من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق، إن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة "والعدو لا يعلم عن نتائجها شيئًا"، وأعلن أن عشرات الأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين باتوا في قبضة كتائب القسام، وتم "تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وفي ذات السياق، أعلنت قناة 14 العبرية، الأحد، تجدد الاشتباكات قرب مركز الشرطة المدمّر في سديروت، وكانت تحدّثت المصادر أن المقاوم الذي تحصّن فيه لاذَ بالفرار، كما يتناقل روّاد وسائل التواصل الاجتماعيّ إلى الآن صورًا ومقاطع فيديو من داخل بعض المستوطنات، في حين لم تعلن دولة الاحتلال لغاية الآن عن السيطرة على الأمر في مستوطنات غلاف غزّة.