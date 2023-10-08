انت الأن تتابع خبر شهيد برصاص الاحتلال في أريحا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استُشهد مساء الأحد، شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا، وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني لـ(وفا)، باستشهاد الشاب عبد الحليم إبراهيم أبو اسنينة (24 عامًا) الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي للمدينة.



وكانت قد اندلعت مواجهات مع الاحتلال في أريحا عند المدخلين الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان.