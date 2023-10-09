436 شهيداً وأكثر من 2276 مصابا في غزة

انت الأن تتابع خبر436 شهيداً وأكثر من 2276 مصابا في غزة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدّثت وزارة الصحة في غزة حصيلة الشهداء والضحايا صباح الاثين، وقالت إن القصف الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 436 منهم 91 طفلا و61 امرأة، وإصابة 2271 منهم 244 طفلا و151 امرأة.واكدت أن الطواقم الطبية لا زالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

بينما أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن 700 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب نحو 2156 آخرين، حيث ان أكثر من ألفي إسرائيلي يعالجون في المستشفيات منهم 350 بحالة الخطر الشديد وبعضهم في حالة موت سريري، بينما فقدت آثار العشرات من الجنود بينهم ضباط كبار، ومستوطنين من الغلاف، وفقا لإذاعة جيش الاحتلال.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "استنفار قوات الجيش شمال إسرائيل".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو أسقطت منذ بداية الحرب أكثر من ألف طن من القنابل على غزة.

هذا وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابعا لها في قطاع غزة.

وقالت الوكالة، في بيان صادر الاثنين، إنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية بما في ذلك على المناطق المدنية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.





