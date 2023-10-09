انت الأن تتابع خبر سر نجاح طوفان الأقصى.. ما هي طائرات الزواري لحماس؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجحت طائرات الزواري خلال عملية طوفان الأقصى في إثبات فشل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، التي أنفقت عليها مئات الدولارات، حيث اخترقت 35 مسيرة من طائرات زواري الانتحارية الأجواء المحتلّة خلال اللحظات الأولى من معركة، وشاركت في التمهيد الناري لعبور المقاومين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعد هذه هي المرة الأولى الذي يستخدم فيها هذا النوع من الطائرات، وهي كلمة السر لنجاح العملية.

[محمد الزواري صاحب طائرات الزواري]

أطلق عليها نسبة إلى القيادي في الجناح العسكري لحماس محمد الزواري، الذي قتل عام 2016 وهو ولد بمدينة صفاقس التونسية عام 1967، ودرس هندسة الميكانيكا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس قبل أن يتعلم الطيران، ثم سافر عام 1991 إلى ليبيا ثم السودان، وحصول على الجنسية السودانية غادر الزواري إلى سوريا، والتحق عام 2006 بصفوف كتائب القسام في سوريا، وبعدها أصبح الركن الأساسي لنجاح مشروع الطائرات بدون طيار في ذلك الوقت، تم اغتياله في 15 أكتوبر 2016، واتهمت الحركة إسرائيل بذلك.

الطائرة العراقية أبابيل

عملت كتائب القسام على مشروع للطائرات بدون طيار التي كانت تعرف باسم “الطائرة العراقية” أو طائرات أبابيل، هذا المشروع أشرف عليه الزواري مع أحد الضباط الكبار في الجيش العراقي والذي حصل على شهادة الدكتوراه بجامعة بغداد ومشروع التخرج لديه هو إنتاج طائرة بدون طيار وتحمل اسم “SM” (الحرف الأول نسبةً لاسم الرئيس العراقي صدام حسين والحرف الثاني اسم الضابط نفسه)، وعمل الزواري ضمن فريق عمل هذا الضابط خدمة للقضية الفلسطينية.

طائرات الزواري

سبب نجاح طائرات الزواري في عملية طوفان الأقصى

استطاعت رصد واستطلاع الأهداف والمواقع إسرائيلية والتحليق فوق مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

حملت مقذوفات متفجّرة وتصيب أهدافها بدقة، وهي طائرة انتحارية محلية الصنع، بدأت أول مهامها طائرة استطلاع.

طائرات هجومية تحمل على ظهرها صواريخ قتالية صغيرة، قادرة على إصابة أهداف محددة عن بُعد.

قدرات كبيرة، سهولة نشرها والتحرك بها والمناورة لخفة وزنها، لا تحتاج إلى مدرج بل فقط مقلاع بسيط يمكن إطلاقه من أي منطقة بالقرب من القوات الإسرائيلية.

صغر حجمها وبصمتها الحرارية القليلة يُمكّناها من الاقتراب من الهدف بدون اكتشافها، ثم تبدأ في الإجهاز عليه.

إطلاق تلك المسيرات بهذه الكمية في الأجواء الإسرائيلية أثبت فشل القدرات الإسرائيلي في اعتراضها.

في ختام هذه المقالة، يظهر أن طائرات الزواري نجحت بشكل لافت في إثبات فشل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية خلال عملية طوفان الأقصى.

بوساطة هذه الطائرات التي أُطلقت نسبةً إلى الشهيد محمد الزواري، تمكّنت المقاومة الفلسطينية من تحقيق نجاح استراتيجي حاسم.