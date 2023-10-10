انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتعرض قطاع غزة لقصف كثيف وغارات متواصلة وعنيفة تقصف مواقع متعددة في القطاع، وبناء على الوضع المأساوي الذي يعانيه السكان، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال ناطق باسم المنظمة خلال إحاطة صحافية في جنيف، الثلاثاء: "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 788 والجرحى إلى 4100 جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إنه تم قصف نحو 200 هدف في ضاحية الرمال بغزة وفي خان يونس الليلة الماضية.