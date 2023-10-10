انت الأن تتابع خبر انتشال شهداء من تحت ركام منزلين في خان يونس ورفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشلت الطواقم الطبية، الثلاثاء، في محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، جثامين ثمانية شهداء من تحت أنقاض منزلين تعرضا لقصف الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مصدر اعلامي إن جثماني شهيدين من عائلة قديح تم انتشالهما من تحت أنقاض منزلهما الذي تم قصفه في بلدة عبسان شرق خان يونس الليلة الماضية.



وأشار إلى أنه تم انتشال ستة جثامين أخرى من تحت أنقاض منزل عائلة أبو جزر في محافظة رفح جنوبًا، بينما لا يزال عدد آخر من المواطنين تحت الأنقاض.