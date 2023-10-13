انت الأن تتابع خبر رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد في الأراضي الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دانت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها نقله اتحاد أنباء وكالات التعاون الإسلامي (يونا) فجر الجمعة، التصعيد الخطر الذي تشهده الأراضي المحتلة، وما أسفر عنه من خسائر جسيمة مؤلمة، لا سيما في صفوف المدنيين الأبرياء.

ودعت، إلى وقف فوري للأعمال المروعة، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحدِّ من آثار النزاعات المسلحة على المدنيين، وتوفير الحماية للسكان والمدنيين والمرضى والجرحى، خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.

من ناحية ثانية، أطلقت الأمم المتحدة فجر الجمعة، نداء عاجلا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا النداء العاجل، إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ 77 شريكا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل المكونة من 19 صفحة" إن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الوثيقة إلى أن "الأونروا" التي تلعب دورا فريدا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث "تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء".

وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق ومثلها للمأوى و27 مليون مساعدات نقدية و23 مليون للرعاية الصيحة و21 مليون للمياه والنظافة و18 مليون للحماية و11 مليون للتعليم.