انت الأن تتابع خبر سوريا تحت غارات قوات الاحتلال .. وشهداء بقصف مستشفيات غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن استهداف المستشفيات هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيا استشهد وأصيب طفل في قصف إسرائيلي فجر الجمعة استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء غرب غزة.

وأشار مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة إلى انه استشهد أكثر من 6 أشخاص في قصف مجمع الشفاء وسط غزة، والاحتلال يمعن في قصفه كل المستشفيات، والجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات.

وأكد انه كان من المفترض وصول قافلة طبية للمجمع قبل يومين لكن القصف الإسرائيلي استهدفها، ومستشفيات الأطفال في قطاع غزة خرجت جميعها عن الخدمة، والعالم كله يشخص الحالة ويقول إن غزة أصبحت مقبرة أطفال مع ذلك لم تصل مساعدات.

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى ان طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عنيف منطقة تل الهوى حيث يوجد مستشفى القدس ويتجمع أكثر من 14 ألف نازح.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلي، حزاما ناريا بمحيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي شرق قطاع غزة، أسفر عن إصابة أحد المسعفين وتدمير عدد من سيارات الإسعاف وفق شهود عيان.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، دمّر خلالها أحياء على رؤوس سكانها وقتل نحو 11 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

على صعيد آخر قال الجيش الإسرائيلي، انه نفذ غارات في سوريا ردا على إطلاق طائرة بدون طيار استهدف مدينة إيلات.

وقال: "نحمل النظام السوري المسؤولية عن كل نشاط "إرهابي" ينطلق من أراضيه وسنرد بشدة على أي عدوان".

هذا وقال البيت الأبيض ان "إسرائيل" التزمت بشكل كامل بالهدن الإنسانية، وستخطر المدنيين بذلك قبل بدايتها.