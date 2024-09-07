بعد نجاحه في "عمر أفندي".. أحمد حاتم يستكمل نجاحه بـ "عاشق"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم أحمد حاتم حالة من النشاط الفني المكثف، بعد النجاح الهائل التي حققه بدورعلى في مسلسل "عمر أفندي"، كعادته استطاع أن يخطف جميع الانظار إليه بتميزه وإتقانه في الدور، فبعد ذلك التفوق الذي حققه في مجال الدراما، يعود حاتم إلى السينما بفيلم “العاشق”، ليستكمل نجاحه الذي بدأه في عام 2024.

وكشفت الصفحة الرسمية لشركة السبكي للإنتاج الفني عن البوستر الرسمي لفيلم “عاشق”، المقرر عرضه بجميع دور العرض السينمائي في مصر 12 سبتمبر.

وظهر أحمد حاتم وهو يمسك بيد أسماء أبواليزيد بوسط البحر، على البوستر الرسمي الفيلم، ويظهر حاتم في بضع لقطات كأنه يظهر بشخصيتين، مما يجعل الجمهور في حالة من الآثارة والتشويق.

تفاصيل فيلم عاشق



فيلم "عاشق" تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق



الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.

قصة مسلسل عمر أفندي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل “عمر أفندي” والتي تدور قصته حول «علي التهامي» الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.

أبطال مسلسل عمر أفندي

وينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.