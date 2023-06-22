أخبار عالمية

أخبار عالمية

القاهرة الإخبارية| جوتيرش: أدعو إسرائيل الالتزام بالقانون الدولى والإنسانى

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القاهرة الإخبارية| جوتيرش: أدعو إسرائيل الالتزام بالقانون الدولى والإنسانى

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، إنَّه يشعر بقلق عميق إزاء عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأعمال العدائية....

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