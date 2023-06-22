أخبار عالمية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، إنَّه يشعر بقلق عميق إزاء عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأعمال العدائية....

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