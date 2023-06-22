أخبار عالمية

الإمارات تطلق مبادرة "الأندلس تاريخ وحضارة"
تميم يُراسل بوتين
تميم يُراسل بوتين
مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقية تجارية مع تايوان
مجلس النواب الأميركي يقر اتفاقية تجارية مع تايوان
استشهاد 23 طفلا في الضفة الغربية على يد الصهاينة خلال 2023
استشهاد 23 طفلا في الضفة الغربية على يد الصهاينة خلال 2023
القاهرة الإخبارية| جوتيرش: أدعو إسرائيل الالتزام بالقانون الدولى والإنسانى
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، إنَّه يشعر بقلق عميق إزاء عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأعمال العدائية....