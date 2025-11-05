نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري تشاركان في منتدى الجمعيات الأهلية في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في منتدى الجمعيات الأهلية، الذي عُقد ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في المنتدى كلٌّ من الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما شاركت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، ممثلة عن المنظمة.

ويأتي المنتدى في إطار فعاليات المؤتمر الذي يشهد عددًا من الجلسات المتنوعة المعنية بقضايا التنمية الاجتماعية، بمشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة التضامن الاجتماعي، يشارك في العديد من هذه الجلسات لمناقشة التجارب الدولية وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد شاركت في افتتاح أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تُعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، بهدف معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن لعام 1995 بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله، ودفع الجهود نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولي الوفود المشاركة، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.



