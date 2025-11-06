نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن نادي بيراميدز يقدم أداءً مميزًا منذ الموسم الماضي، مشيدًا بالفكر التدريبي لمدرب الفريق الذي استطاع أن يطور من أداء اللاعبين بشكل واضح.

وقال ريان: "بيراميدز يقدم أداءً استثنائيًا منذ الموسم الماضي، ومدربه يمتلك فكرًا تدريبيًا على مستوى عالٍ، استطاع من خلاله بناء فريق منظم تكتيكيًا وقادر على منافسة الكبار".

وأضاف أن نادي بيراميدز يختلف عن بقية الأندية الكبرى في مصر من حيث الضغوط الجماهيرية، موضحًا: "بيراميدز تأسس دون جماهير، وهذا يمنح لاعبيه هدوءًا نفسيًا أكبر داخل الملعب، فهم لا يتأثرون بضغوط المدرجات مثل لاعبي الأهلي أو الزمالك".

وتحدث ريان عن مباراة كأس السوبر المصري المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، قائلًا: "ناصر ماهر يعيش حالة فنية جيدة في الفترة الأخيرة، وأعتقد أنه سيكون من العناصر المؤثرة التي ستفيد الزمالك كثيرًا في لقاء الغد".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: "الزمالك يمتلك شخصية البطل، وهو الأقرب للفوز على بيراميدز في مباراة السوبر، خاصة إذا نجح لاعبوه في استغلال الفرص وفرض أسلوبهم منذ البداية".