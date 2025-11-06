نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: كريم الدبيس يشارك في المران الجماعي لسيراميكا وعلي ماهر يحسم مصيره من التشكيل الأساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، أن الظهير الأيسر كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، شارك في المران الجماعي اليوم قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن كريم الدبيس بات جاهزًا للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائى السوبر.

وأكد، مشاركة الدبيس في يد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة علي ماهر.