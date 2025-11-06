الرياضة

ستاد المحور: كريم الدبيس يشارك في المران الجماعي لسيراميكا وعلي ماهر يحسم مصيره من التشكيل الأساسي

0 نشر
0 تبليغ

ستاد المحور: كريم الدبيس يشارك في المران الجماعي لسيراميكا وعلي ماهر يحسم مصيره من التشكيل الأساسي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: كريم الدبيس يشارك في المران الجماعي لسيراميكا وعلي ماهر يحسم مصيره من التشكيل الأساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، أن الظهير الأيسر كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، شارك في المران الجماعي اليوم قبل مواجهة في نصف نهائي السوبر المصري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن كريم الدبيس بات جاهزًا للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائى السوبر.

وأكد، مشاركة الدبيس في يد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة علي ماهر.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا