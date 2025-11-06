نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: توروب يعقد جلسة خاصة مع مدافعي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مساعدو توروب المدير الفني للنادي الأهلي عقدوا جلسة خاصة مع مدافعي الفريق، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، خلال الجلسة، شدد الجهاز المعاون لتوروب على وجود بعض الملاحظات في تمركز خط الدفاع خلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، مؤكدين ضرورة التركيز والتمركز الصحيح وعدم الاندفاع غير المبرر أمام المنافسين.

وتابع، كما أوضحوا أن خط الدفاع يتحمل مسؤولية كبيرة في تحديد نتيجة المباريات، مشيرين إلى أن خط الهجوم قادر على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف، لكن يبقى الدور الأهم على عاتق المدافعين في حماية مرمى الفريق ومنع استقبال الأهداف.