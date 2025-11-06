نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد شلبي يكشف كواليس أول اجتماعات مجلس الأهلي.. واستراتيجية جديدة في الإدارة والاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تفاصيل أول اجتماعات مجلس الإدارة الجديد، مؤكدًا أن الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات شهدت مناقشة عدد كبير من الملفات المهمة وإصدار مجموعة من القرارات الرسمية التي تمهد لمرحلة تطوير شاملة داخل النادي.

وقال شلبي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة CbC الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: "اجتماع مجلس إدارة الأهلي الأول استمر لمدة خمس ساعات كاملة، وتم خلاله اتخاذ قرارات رسمية تتعلق بهيكلة الإدارات داخل النادي، مع دراسة العقود التي تنتهي خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لتقييم شامل لمديري الإدارات، واتخاذ القرارات المناسبة بما يتماشى مع سياسة الأهلي الجديدة وأهدافه الاستراتيجية."

وأضاف المدير التنفيذي أن مجلس الإدارة استعان بعدد من الشخصيات من خارج المجلس للمشاركة في إدارة بعض الملفات الكبرى، موضحًا أن "حجم العمل في المرحلة المقبلة يتطلب الاستعانة بخبرات إضافية إلى جانب أبناء النادي المخلصين."

وأشار شلبي إلى أن الاستثمار يأتي على رأس أولويات المجلس الجديد، مؤكدًا أن النادي يعمل على تأسيس صندوق الأهلي للاستثمار الرياضي، وهو مشروع يتم دراسته حاليًا تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن فكرة الصندوق تقوم على تمويله من أموال النادي وعدد من الأعضاء والمستثمرين، بحيث يتم توجيه الأموال إلى مشروعات استثمارية تدر عائدًا على المساهمين، مشيرًا إلى أن النادي سيكون أحد المساهمين الرئيسيين ويحصل على نسبة من الأرباح.

وأكد شلبي أن المشروع سيُتاح أيضًا لمستثمرين من خارج النادي، بهدف توسيع قاعدة التمويل وتعزيز موارد الأهلي بطريقة مستدامة، مؤكدًا أن الفكرة في مراحلها النهائية قبل إطلاقها رسميًا.

وختم المدير التنفيذي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات تنظيمية واستثمارية تهدف لتعزيز قوة النادي الاقتصادية والإدارية، بما يليق باسم الأهلي وتاريخه العريق.