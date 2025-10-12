الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم اليوم الأحد، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اليوم السادس من احتفالات عيد "العرش" العبري.

مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالضفة الغربية

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، تجول المستوطنون في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، فيما ردد آخرون الأغاني في طريق الواد بالقدس القديمة حاملين "القرابين النباتية" ضمن احتفالات العيد.

وفي الوقت ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها الأمنية على بوابات الحرم القدسي وفي البلدة القديمة، وقيدت دخول المصلين والمقدسيين إلى المسجد.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا، حسب بيان نادي الأسير الفلسطيني.