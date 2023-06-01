أخبار اليمن : وفاة 7 أشخاص بسقوط سيارة في سد مائي بإب

وفاة 7 أشخاص بسقوط سيارة في سد مائي بإب
أدى سقوط سيارة في سد مائي إلى وفاة 7 أشخاص من أسرة بيت الشاقي في محافظة إب.
وأفادت مصادر محلية، بأن الأسرة خرجت للتنزه في المكان، في الوقت الذي تدحرجت السيارة (هايوكس غمارتين) من أعلى السد في منطقة الثوابي بمديرية جبلة حتى سقطت داخله، ما أدى لوفاة جميع من كانوا على متن السيارة.
وأكدت المصادر أن رب الأسرة يدعى مالك أمين من قرية الكعز، قد فارق الحياة مع زوجته وطفليه وأربعة من أفراد أسرته.
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