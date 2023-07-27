مال وأعمال

كريستين لاجارد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يؤدي إلى ارتفاع…
الحكومة توافق على 3 اتفاقيات التزام بترولية باستثمارات 319.5…
الحكومة توافق على 3 اتفاقيات التزام بترولية باستثمارات 319.5…
صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية…
صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية…
الاقتصاد الأمريكي يخالف التوقعات وينمو 2.4% بالربع الثاني
الاقتصاد الأمريكي يخالف التوقعات وينمو 2.4% بالربع الثاني
مدبولي: نستهلك 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت…
مدبولي: نستهلك 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت…