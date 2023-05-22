أخبار مصرية

أخبار مصرية

انطلاق أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية غدًا

00

انطلاق أول اجتماع لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية غدًا

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الاجتماع الإقليمى الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى يقام فى الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"....

المزيد ...

أخبار مصرية

«العمل العربية»: مشروعات مصر القومية وفرت ملايين فرص العمل للشباب

00

«العمل العربية»: مشروعات مصر القومية وفرت ملايين فرص العمل للشباب

أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى بالمشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات وفرت الملايين من فرص العمل للشباب المصرى....

المزيد ...

أخبار مصرية

الأرصاد: الطقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 42 درجة

00

الأرصاد: الطقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 42 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة وفرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق. المصدر:صوت الأمةالأرصاد: الطقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 42 درجة...

المزيد ...

أخبار مصرية

وزير التعليم العالى يفتتح عددا من المشروعات بجامعة طنطا (صور)

00

وزير التعليم العالى يفتتح عددا من المشروعات بجامعة طنطا (صور)

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عددا من المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية....

المزيد ...