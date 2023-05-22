أخبار مصرية

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات الاجتماع الإقليمى الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية" تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى يقام فى الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية"....
«العمل العربية»: مشروعات مصر القومية وفرت ملايين فرص العمل للشباب
أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى بالمشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذه المشروعات وفرت الملايين من فرص العمل للشباب المصرى....
الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار فى أسبوع
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 102 مليون دولار خلال الفترة من 12 مايو 2023 حتى 18 مايو 2023....
الأرصاد: الطقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 42 درجة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة وفرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق. المصدر:صوت الأمةالأرصاد: الطقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 42 درجة...
وزير التعليم العالى يفتتح عددا من المشروعات بجامعة طنطا (صور)
افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عددا من المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية....