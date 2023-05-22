أخبار مصرية

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عددا من المنشآت التعليمية والخدمية بجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية....

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