وزارة الكهرباء تعلن تخفيض سعر الكيلو وات
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تخفيض سعر الكيلو وات المنزلي لأبناء محافظة الحديدة إلى 100 ريال / ك.و.س.
وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمد أحمد البخيتي، أنه سيتم احتساب أول 200 كيلو وات من استهلاك التيار المنزلي لجميع المشتركين في الحديدة بسعر 100 ريال / ك.و.س، وسيتم البدء بالتنفيذ من بداية يونيو الحالي.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي لتخفيف معاناة المواطنين من أبناء المحافظة، مؤكداً إعفاء أسر الشهداء من أبناء الحديدة خلال موسم الصيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وزارة الكهرباء تعلن تخفيض سعر الكيلو وات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.