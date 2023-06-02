أخبار اليمن : وزارة الكهرباء تعلن تخفيض سعر الكيلو وات

وزارة الكهرباء تعلن تخفيض سعر الكيلو واتأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تخفيض سعر الكيلو وات المنزلي لأبناء محافظة الحديدة إلى 100 ريال / ك.و.س.

وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمد أحمد البخيتي، أنه سيتم احتساب أول 200 كيلو وات من استهلاك التيار المنزلي لجميع المشتركين في الحديدة بسعر 100 ريال / ك.و.س، وسيتم البدء بالتنفيذ من بداية يونيو الحالي.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي لتخفيف معاناة المواطنين من أبناء المحافظة، مؤكداً إعفاء أسر الشهداء من أبناء الحديدة خلال موسم الصيف.