أخبار اليمن : أمطار وغبار.. والأرصاد يحذر من الانهيارات

أمطار وغبار.. والأرصاد يحذر من الانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، على عدة محافظات، وغباراً في مناطق عديدة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، لحج، البيضاء والضالع.

ومن المحتمل هطول أمطار متوسطة متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، عمران، صنعاء، غرب صعدة، ومرتفعات أبين وشبوة، حضرموت، المهرة، والسواحل الغربية، سهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى أنه قد تهطل أمطار متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى.

وحسب المركز قد يكون هناك غبار في أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، حجة، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة، ويشمل أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : تعز : 25.2 ملم، إب : 2.3، حدة ـ قطاع الأرصاد : 1.2ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، حجة، البيضاء وشبوة.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأنذر من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول، ومن التواجد قرب أبراج الكهرباء واستخدام الهواتف النقالة.

وحذر المركز من التعرض المباشر للغبار في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية والساحلية.