أخبار اليمن : أعراض غير اعتيادية لسرطان الغدة الدرقية

أعراض غير اعتيادية لسرطان الغدة الدرقيةحدد المتخصصون في المنظمة الخيرية لدراسة ومكافحة السرطان في المملكة المتحدة اثنين من الأعراض غير الاعتيادية لسرطان الغدة الدرقية.

وتقع الغدة الدرقية أمام القصبة الهوائية مباشرة. لذلك فإن أكثر أعراض سرطان الغدة الدرقية شيوعا تظهر وتؤثر في هذه المنطقة، مثل الشعور بوجود "كتلة" أو صعوبة في البلع.

ولكن في بعض الحالات، وفقا لخبراء المنظمة، يمكن أن تظهر أعراض غير اعتيادية لسرطان الغدة الدرقية في أماكن أخرى من الجسم وهي علامات تحذيرية للشخص، وفقاً لروسيا اليوم.

فقد يعاني المصاب بسرطان الغدة الدرقية النخاعي من ارتفاع مستوى هرمون الكالسيتونين الذي تنتجه الخلايا السرطانية. ونتيجة لذلك، يعاني من الإسهال، واحمرار الوجه.

ومع أن هذه الأعراض ليست دليلا قاطعا على الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، إلا أنها تستحق إجراء الفحص اللازم. لإنها إذا كانت بسبب السرطان فتشخيص الإصابة مبكرا يزيد كثيرا من فرص الشفاء من المرض.