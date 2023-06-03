أخبار اليمن : ضباب وأمطار رعدية.. تحذير من تدني مدى الرؤية

ضباب وأمطار رعدية.. تحذير من تدني مدى الرؤيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة ومتفرقة مصحوبة بالرعد على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة أرخبيل سقطرى وخاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية منها، وكذلك على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، البيضاء، أبين، تعز، ريمة، إب وذمار.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، شبوة، حجة، المحويت، الحديدة، حضرموت والمهرة، وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الكدن : 27ملم، إب : 3.5، المحويت : 1.4ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات الحديدة، صعدة، حجة، ريمة، تعز، الضالع، لحج، البيضاء، أبين وشبوة، خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الغزيرة إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأنذر من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية والطينية أثناء تدفق السيول.