أخبار اليمن : إب: إقرار خطة المعالجات للاختناقات المرورية

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إب: إقرار خطة المعالجات للاختناقات المرورية

أقر اجتماع في محافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، خطة المعالجات الضرورية للحد من الاختناقات المرورية بمركز المحافظة ومداخلها. إب: إقرار خطة المعالجات للاختناقات المروريةأقر اجتماع في محافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، خطة المعالجات الضرورية للحد من الاختناقات المرورية بمركز المحافظة ومداخلها. واستعرض الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وحارث المليكي وعبدالواحد المروعي ويحيى القاسمي وقاسم المساوى ومسؤول التعبئة العامة يحيى اليوسفي، الخطة المقدمة من اللجنة المكلفة بتحديد أماكن فرز النقل في الشوارع الداخلية وخطوط النقل الطويل بين المحافظات. وتطرق الاجتماع إلى آليات تنظيم حركة السير في الشوارع الداخلية بإيجاد مسارات سير جديدة وكذا آليات إزالة مخالفات البناء العشوائي ورفع البسطات وتوفير عدد من الأسواق البديلة بهدف تخفيف الازدحام والاختناقات المرورية وانسياب حركة السير. وألزم الاجتماع مكتب الأشغال العامة والطرق بعدم منح تراخيص بناء للمنشآت السياحية والصحية والتجارية التي لا تلتزم بتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات. وفي الاجتماع شدد المحافظ صلاح على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة للحد من الاختناقات المرورية والبدء بتنفيذ الخطة في الشوارع والأماكن الأشد ازدحاماً. وأكد دعم ومساندة قيادة السلطة المحلية لجهود تنفيذ المهمة وصولا إلى إزالة المخالفات ورفع العشوائيات ونقل الفرز والبسطات للأماكن المحددة والأسواق البديلة.



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