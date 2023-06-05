أخبار اليمن : وفاة طفل غرقاً في حاجز مائي بريمة

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وفاة طفل غرقاً في حاجز مائي بريمة

توفي طفل غرقاً عقب سقوطه في حاجز مائي بمحافظة ريمة. وفاة طفل غرقاً في حاجز مائي بريمةتوفي طفل غرقاً عقب سقوطه في حاجز مائي بمحافظة ريمة. وأفاد مصدر محلي بأن الطفل مازن محمد علي الغزال (17 عاما)، سقط أثناء سقيه للأغنام في سد العكارية، في قرية الظهرة بمديرية بلاد الطعام، وتوفي على الفور. وتأتي هذه الحادثة، في ظل إستمرار هطول الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، وسط تحذيرات مستمرة من قِبل مصلحة الدفاع المدني لأولياء الأمور بعدم السماح لأطفالهم بالذهاب الى السدود والحواجز المائية لما يشكل ذلك من خطر على حياتهم.

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